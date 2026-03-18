Семь самовольно размещённых вывесок выявили в Пскове

Семь самовольно установленных информационных конструкций выявили в ходе рейдовых мероприятий в Пскове с 12 по 18 марта. Об этом сообщили в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова

«В ходе рейдовых мероприятий на улицах Инженерной, Вокзальной, Максима Горького и Октябрьском проспекте выявлены 7 самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выданы предупреждения», - сообщили в контрольном управлении.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные вывески будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова.