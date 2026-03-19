ВТБ импортозаместил онлайн-мониторинг клиентских платежей

ВТБ внедрил импортозамещенную систему мониторинга транзакций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, система проверяет все платежи в режиме реального времени на соответствие требованиям российского законодательства. Для анализа платформа использует ключевые параметры транзакций.

Новый функционал позволит быстро реагировать на регуляторные изменения и сократит время проверки платежей. Решение разработано ВТБ вместе с технологическим партнером – ИТ-холдингом Т1.

Решение построено на полностью импортозамещенном наборе технологий, что гарантирует независимость и стабильность работы критически важной банковской инфраструктуры. До внедрения новой платформы ВТБ использовал решение другого стороннего поставщика. Такую проверку приходилось проводить частично в ручном режиме. Теперь 98% от общего объема операций обрабатываются автоматически в строгом соответствии с заданными условиями.

«Новое решение способно анализировать до 2 тысяч платежей в секунду, что обеспечивает соблюдение регуляторных норм без потери качества клиентского сервиса. Для сравнения: старая система мониторинга выдерживала обработку только 265 операций в секунду», - сказал заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов. 

Система от ВТБ и Т1 также позволяет специалистам банка самостоятельно вносить изменения в набор признаков операций, чтобы поддерживать механизмы проверок в актуальном состоянии без привлечения разработчиков. Это особенно важно в условиях динамично меняющихся регуляторных изменений.

