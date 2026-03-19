 
Общество

Сильнейшая за последние два месяца магнитная буря ожидается ночью

0

Сегодня к ночи на Земле ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН / Telegram

«Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая по прогнозу должна стать самой сильной с середины января текущего года. Тогда с 19 по 21 число произошло событие уровня G4. Буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца», - сообщили в лаборатории.

Отмечается, что за последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался, причём каждый раз в сторону ужесточения. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток — до вторника будущей недели (24 марта). Наиболее сильные события ожидаются с 19 по 21 число (в те же даты, что и буря в январе), когда придут два наиболее крупных выброса плазмы. Далее, с 22 по 24 число, будет наблюдаться более слабый «хвост» от влияния корональных дыр.

«Точный график возмущений при таком сложном многофакторном событии прогнозируется плохо, но существует большая вероятность, что часть пиков придётся на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния. Последние при такой интенсивности события могут теоретически спускаться до широт 50–55 градусов. Первая такая возможность ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу. Предвестником геомагнитного события должны стать рост плотности и скорости солнечного ветра, свидетельствующие о приходе к планете первого выброса. Ближе к вечеру можно начать иногда поглядывать на графики», - добавили астрономы.
Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026