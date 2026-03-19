Сильнейшая за последние два месяца магнитная буря ожидается ночью

Сегодня к ночи на Земле ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Изображение: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН / Telegram
«Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая по прогнозу должна стать самой сильной с середины января текущего года. Тогда с 19 по 21 число произошло событие уровня G4. Буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца», - сообщили в лаборатории.
Отмечается, что за последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался, причём каждый раз в сторону ужесточения. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток — до вторника будущей недели (24 марта). Наиболее сильные события ожидаются с 19 по 21 число (в те же даты, что и буря в январе), когда придут два наиболее крупных выброса плазмы. Далее, с 22 по 24 число, будет наблюдаться более слабый «хвост» от влияния корональных дыр.
«Точный график возмущений при таком сложном многофакторном событии прогнозируется плохо, но существует большая вероятность, что часть пиков придётся на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния. Последние при такой интенсивности события могут теоретически спускаться до широт 50–55 градусов. Первая такая возможность ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу. Предвестником геомагнитного события должны стать рост плотности и скорости солнечного ветра, свидетельствующие о приходе к планете первого выброса. Ближе к вечеру можно начать иногда поглядывать на графики», - добавили астрономы.