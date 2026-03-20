 
Общество

Врач рассказал, какие серьезные болезни может заметить стоматолог

Неудовлетворительное состояние полости рта может говорить о таких заболеваниях, как сахарный диабет, сифилис и системный кандидоз, сообщил главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.

«Сухость полости рта является симптомами заболеваний. В частности, например, при сахарном диабете часто бывает сухость полости рта. Естественно, системный кандидоз — часто поражения возникают в полости рта. Например, при пузырчатке первые признаки этого тяжелого заболевания - отслойка рогового слоя происходит в полости рта, и ее впервые может зафиксировать именно стоматолог. Это же относится и к инфекционным заболеваниям, таким как сифилис, например: твердый шанкр врач-стоматолог вполне может увидеть», — рассказал врач.

Он добавил, что печеночный налет — это один из симптомов заболевания печени, который первым может заметить стоматолог. Также врач может увидеть какие-то проявления на слизистой рта, например, герпес, пишет РИА Новости.

«Конечно, герпес нельзя оставлять без внимания, каждый стоматолог должен знать, что пациент с герпесом является не только переносчиком этого вируса, но и его организму тоже угрожают различные другие проблемы. Необходимо обратиться к врачу-терапевту для того, чтобы системно подойти к лечению этого заболевания», — заключил врач.

