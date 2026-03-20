По полученной в вузе специальности работают 43% псковичей — опрос

По специальности, полученной в вузе, работают 43% экономически активных псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы.

43% псковичей заняты в сфере, полностью соответствующей их вузовскому диплому. Еще 21% респондентов трудится в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с полученной специальностью, составила 36%.

Чем выше доход, тем чаще горожане работают по профилю. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, таких 36%. Среди тех, кто получает от 200 тысяч, — уже 59%.

Традиционно наиболее высокая приверженность полученному образованию фиксируется у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Абсолютными лидерами стали врачи: 92% из них подтвердили, что работают строго по специальности. За ними следуют юристы (85%) и главные бухгалтеры (82%). А вот среди менеджеров по работе с клиентами лишь 16% работают по профилю (они закончили вуз по специальностям, связанным с торговлей или менеджментом), а среди менеджеров по закупкам и продажам — 22 и 27% соответственно.

Опрос проводили 2—17 марта 2026 года.