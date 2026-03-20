Ремень или разговор: почему бумеры считают миллениалов слабаками?

Старшие поколения обвиняют тридцатилетних родителей в мягкотелости и требуют «ежовых рукавиц». При этом миллениалы утверждают, что методы их родителей — это чистое насилие. Однако это не спор о воспитании, а столкновение двух психологических травм, рассказала психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова.

Ирина Павлова пояснила, что поколение X (дети 60–70-х) росло с ключом на шее и ремнем на стене. Родители сутками пропадали на работе, времени на разговоры не было — ремень работал быстро. Их не били из жестокости, так было принято, и они выросли «нормальными».

«В итоге получилась невероятная самостоятельность и выносливость. Но вместе с тем появился и колоссальный дефицит тепла и принятия. Они не умеют говорить о чувствах, их этому не учили», — объяснила эксперт.

Психолог также отметила, что миллениалы (дети 90-х) росли в эпоху краха страны, криминала и растерянных родителей. Им недодали базового чувства безопасности. В статусе родителей они стали движимы бессознательным импульсом: дать детям то, чего не получили сами.

«Если меня били — я не подниму руку, если мной не занимались — я буду разговаривать. Так родился феномен "родителей-переговорщиков", верящих в диалог», — рассказала эксперт.

По ее словам, поколение X считает это сюсюканьем и слабостью, но миллениалы видят в ремне чистое зло и травму. Тем не менее наука 2024–2025 дает аргументы против физических наказаний: когда ребенка бьют, кортизол захлестывает мозг, префронтальная кора блокируется, ребенок не учится хорошему, а только выживает и боится.

«Ремень не меняет поведение в долгую — как только страх уходит, все возвращается. Формируется модель насилия: "если кто-то слабее и не слушает — можно ударить". Исследование 500 детей за 15 лет показало: выросшие под физическими наказаниями имеют на 17% более высокий уровень тревожности и хуже справляются со стрессом», — пояснила Ирина Павлова.

Сегодня поколение Z (цифровые аборигены) уже переводит спор в другую плоскость. Для них вопрос «ремень или разговор» архаичен. Они прагматики: спокойная мама важнее принципов, а воспитание можно перевести в приложение.

«Вспомните фразу, которую говорили вам в детстве. Скажите ее своему ребенку. Если внутри поднимается волна — говорит ваша внутренняя детская часть, которую когда-то не дослушали или ударили. Вы хотите, чтобы ваш ребенок чувствовал то же самое?» — отмечает эксперт.

Она подчеркнула, что спор «ремня и переговоров» — это спор двух травм. Поколение X били, но они выжили и гордятся этим. Миллениалам недодали безопасности, и они отдают ее с лихвой, иногда перегибая. Идеальных родителей не бывает, бывают «достаточно хорошие» — те, кто срывается, но умеет просить прощения, RuNews24.ru.