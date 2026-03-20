Ремень или разговор: почему бумеры считают миллениалов слабаками?

Старшие поколения обвиняют тридцатилетних родителей в мягкотелости и требуют «ежовых рукавиц». При этом миллениалы утверждают, что методы их родителей — это чистое насилие. Однако это не спор о воспитании, а столкновение двух психологических травм, рассказала психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова.
Изображение создано нейросетью
Ирина Павлова пояснила, что поколение X (дети 60–70-х) росло с ключом на шее и ремнем на стене. Родители сутками пропадали на работе, времени на разговоры не было — ремень работал быстро. Их не били из жестокости, так было принято, и они выросли «нормальными».
Психолог также отметила, что миллениалы (дети 90-х) росли в эпоху краха страны, криминала и растерянных родителей. Им недодали базового чувства безопасности. В статусе родителей они стали движимы бессознательным импульсом: дать детям то, чего не получили сами.
По ее словам, поколение X считает это сюсюканьем и слабостью, но миллениалы видят в ремне чистое зло и травму. Тем не менее наука 2024–2025 дает аргументы против физических наказаний: когда ребенка бьют, кортизол захлестывает мозг, префронтальная кора блокируется, ребенок не учится хорошему, а только выживает и боится.
Сегодня поколение Z (цифровые аборигены) уже переводит спор в другую плоскость. Для них вопрос «ремень или разговор» архаичен. Они прагматики: спокойная мама важнее принципов, а воспитание можно перевести в приложение.
Она подчеркнула, что спор «ремня и переговоров» — это спор двух травм. Поколение X били, но они выжили и гордятся этим. Миллениалам недодали безопасности, и они отдают ее с лихвой, иногда перегибая. Идеальных родителей не бывает, бывают «достаточно хорошие» — те, кто срывается, но умеет просить прощения, RuNews24.ru.