 
Общество

Псковское «Яблоко» предлагает увеличить доступность ЭКО за счет бюджета

0

Врач и депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину о совершенствовании оказания медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий в системе ОМС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Изображения: Псковское «Яблоко» / Telegram-канал

Также Артур Гайдук внёс в региональный парламент проекты федерального и областного законов, которыми предложено разрешить использование средств материнского капитала на оплату процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и хранение эмбрионов.

 

Предложения псковского «Яблока» разработаны после консультаций с репродуктологами и демографами. Программа направлена на то, чтобы сделать процедуру ЭКО доступной большему числу людей и повысить её эффективность за счёт включения в систему ОМС дополнительных обследований будущих родителей и генетического тестирования эмбрионов. 

«Ключевая мысль программы заключается в том, чтобы дать возможность иметь детей тем, кто этого действительно хочет, а не склонять к родительству всех подряд, включая школьников и студентов», - пояснили в региональном отделении. 

Как сообщила ПЛН заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова, председатель правительства Михаил Мишустин вчера направил обращение псковского депутата в Минздрав. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026