Псковское «Яблоко» предлагает увеличить доступность ЭКО за счет бюджета

Врач и депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину о совершенствовании оказания медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий в системе ОМС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Также Артур Гайдук внёс в региональный парламент проекты федерального и областного законов, которыми предложено разрешить использование средств материнского капитала на оплату процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и хранение эмбрионов.

Предложения псковского «Яблока» разработаны после консультаций с репродуктологами и демографами. Программа направлена на то, чтобы сделать процедуру ЭКО доступной большему числу людей и повысить её эффективность за счёт включения в систему ОМС дополнительных обследований будущих родителей и генетического тестирования эмбрионов.

«Ключевая мысль программы заключается в том, чтобы дать возможность иметь детей тем, кто этого действительно хочет, а не склонять к родительству всех подряд, включая школьников и студентов», - пояснили в региональном отделении.

Как сообщила ПЛН заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова, председатель правительства Михаил Мишустин вчера направил обращение псковского депутата в Минздрав.