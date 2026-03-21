 
Общество

Пскович предстанет перед судом за избиение мужчины, который помогал его жене поднять коляску

Первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью мужчине, который помогал жене обвиняемого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Как установлено в ходе дознания, обвиняемый увидел в подъезде незнакомого мужчину, который помогал его супруге поднять детскую коляску по лестнице и ему показалось, что тот подошел к ней слишком близко. 

Мужчина начал ругаться на незнакомца, а затем нанес ему удар в лицо, от которого потерпевший упал. После этого обвиняемый продолжил избиение и нанес ему повторный удар кулаком в лицо. В результате потерпевший получил множественные переломы костей лицевого скелета и другие телесные повреждения, которые квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Действия псковича квалифицированы по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения, по существу. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.

Реклама на ПЛН

