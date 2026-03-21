Курсантка из Псковской области получила награду от Героя России на всероссийской конференции Центра «Воин»

Курсант-боец, знаменосец псковского Центра «Воин» Анастасия Алексеева удостоена награды от Героя Российской Федерации, командира центра Андраника Гаспаряна. Церемония вручения прошла в рамках конференции «Воспитание сегодня — сильная страна завтра», которая состоялась в Музее Победы. В ходе мероприятия участники подвели итоги работы псковского филиала Центра «Воин» за три года, а также отметили сотрудников и курсантов центра из разных регионов России. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

На мероприятии Анастасия Алексеева выступила с докладом и рассказала о своих достижениях. Девушка успешно освоила семь образовательных программ центра, вошла в сборную Псковской области по практической стрельбе и сейчас проходит обучение по специализации «Снайпинг. 2 уровень».

Губернатор отметил, что неоднократно подчеркивал успехи псковского филиала Центра «Воин» и его курсантов. Эта значимая региональная площадка сегодня объединяет ветеранов и молодежь, обеспечивая преемственность поколений.