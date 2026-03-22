Псковский ресторан «Гельдт» стал победителем премии Russian Hospitality Awards

Псковский ресторан «Гельдт» стал победителем в номинации «Лучший интерьер» премии Russian Hospitality Awards. Об этом сообщили в туристском информационном центре Псковской области.

Фото: Туристский информационный центр Псковской области/ Telegram-канал

Премия Russian Hospitality Awards традиционно ассоциируется на протяжении многих лет отмечает выдающиеся проекты в сфере гостеприимства. Однако в этом году конкурс впервые был расширен и проведён среди ресторанов.

В конкурсе участвовали 90 проектов из 28 городов России, но высшие награды получили только 18 лучших. Среди них был отмечен и ресторан «Гельдт».

«Гельдт» — пространство с богатой историей, узнаваемой архитектурой и современным дизайном. Гостям предлагают щедрый выбор блюд Псковской кухни: судак, треска, самолепные пельмени и вареники. При ресторане работает общественная баня в восстановленном здании торговых бань 1873 года.

