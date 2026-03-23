В Пскове испугавшийся запрета выезда за границу подрядчик возместил ущерб за незавершенный ремонт

3,5 миллиона рублей взыскали с подрядчика, нарушившего сроки ремонта по договору, сообщили Псковской Ленте Новостей в  управлении Федеральной службе судебных приставов по Псковской области. 

Спор возник из-за невыполнения обязательств по договорам на изготовление и монтаж изделий из стеклофибробетона. Работы должны были завершиться до конца сентября 2023 года, подрядчик их не выполнил. В октябре 2023 года подрядчик приостановил работы без уведомления заказчика. В связи с этим заказчик обратился в суд для взыскания неустойки по договорам.

Исполнительный документ о взыскании денежных средств в размере более 3,5 млн рублей поступили на исполнение в отделение судебных приставов Пскова №2. Должника надлежащим образом уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный законном срок обязательства не выполнил.

В рамках принудительного взыскания задолженности у нарушителя арестовали банковские счета, а также обратили взыскание на заработную плату и иные доходы. Однако вскоре выяснилось, что должнику предстояла зарубежная поездка, но ограничение права выезда могло её сорвать. Опасаясь последствий, он быстро оплатил задолженность в полном объёме.

