Воспитанники островского детского сада «Радуга» узнали о важности гигиены рук на лектории «Санпросвет»

Воспитанники детского сада «Радуга» города Острова приобщились к масштабному всероссийскому проекту — лекторию «Санпросвет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

О важности гигиены рук малыши узнали от главного специалиста-эксперта территориального отдела ведомства Светланы Юдиной. Ребята разобрали все случаи, когда нужно мыть руки, потренировались делать это правильно и получили памятки, чтобы закрепить полученные знания.

В завершение мероприятия, воспитанникам детского сада показали познавательный мультфильм.