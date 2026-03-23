 
Общество

Воспитанники островского детского сада «Радуга» узнали о важности гигиены рук на лектории «Санпросвет»

Воспитанники детского сада «Радуга» города Острова приобщились к масштабному всероссийскому проекту — лекторию «Санпросвет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Псковской области

О важности гигиены рук малыши узнали от главного специалиста-эксперта территориального отдела ведомства Светланы Юдиной. Ребята разобрали все случаи, когда нужно мыть руки, потренировались делать это правильно и получили памятки, чтобы закрепить полученные знания.

В завершение мероприятия, воспитанникам детского сада показали познавательный мультфильм.

«Благодарим руководителей и педагогический состав МБДОУ детский сад "Радуга" города Острова за участие в лектории "Санпросвет", за радушный прием и любознательных воспитанников», — отметили в ведомстве.
