Тихая революция в утробе: как ваше настроение программирует личность ребенка еще до его рождения

Долгое время считалось, что личность формируется после рождения. Однако современная наука утверждает, что задолго до первого крика у ребенка уже закладываются стрессоустойчивость, тревожность и эмоциональность. Психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова рассказала, что уже на третьей неделе беременности начинает формироваться нервная система. К шестой неделе каждую минуту появляется до 250 тысяч нейронов.

Исследования в Nature подтвердили: микроглия, которую считали просто «санитарами» мозга, на самом деле отвечает за размножение нейронов, регулирующих торможение психики. От этого зависит, родится ли ребенок спокойным или гиперактивным.

«В 2025 году испанские ученые нашли механизм, связывающий стресс матери с психикой плода. В плаценте есть фермент, разрушающий кортизол — гормон стресса. Но при хроническом напряжении ген HSD11β2 меняет работу, барьер разрушается, и кортизол атакует мозг ребенка. Дети рождаются с малым весом, реактивной психикой, высоким уровнем тревожности и хуже успокаиваются», — пояснила Ирина Павлова.

Эксперт пояснила, что срок беременности имеет значение: на 15-16 неделе стресс сокращает общее число нейронов; во втором триместре нарушаются связи между полушариями — это влияет на эмоциональность девочек; на поздних сроках (28-32 недели) стресс сильнее бьет по мальчикам, нарушая развитие мозжечка, отвечающего за эмоции и внимание.

«Эпигенетика добавляет глубины: стресс оставляет метки на ДНК. Исследования потомков людей, переживших Холокост, показали изменения в генах регуляции стресса. Война бабушек или хаос 90-х, через который прошли наши мамы, может влиять на нашу тревожность сегодня. Но эти метки можно изменить своим поведением», — отметила Ирина Павлова.

Психолог рассказала, что нельзя делать будущей маме:

Жить в режиме «выживания». Хроническая тревога, недосып, напряжение ломают защитные механизмы плаценты. Кратковременный стресс не страшен — опасен именно фоновый; Отказываться от поддержки. Одиночество повышает кортизол. Исследования подтверждают: поддержка партнера или психолога снижает его эффективнее лекарств; Погружаться в инфоцыганство и страшилки. Мозг не отличает реальную опасность от прочитанной в интернете и запускает ту же стрессовую реакцию.

Что делать: позитивные эмоции вырабатывают окситоцин — природный антидот кортизолу. Глубокое дыхание запускает успокоение за минуты. Осознание «я злюсь, и это нормально» снижает накал. Музыка, танцы, общение — не капризы, а терапия для будущего характера ребенка.