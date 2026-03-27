 
Общество

В День войск национальной гвардии псковские росгвардейцы почтили память погибших

0

27 марта, в День войск национальной гвардии Российской Федерации, в управлении Росгвардии по Псковской области прошли памятные мероприятия, посвящённые сотрудникам и военнослужащим, отдавшим жизни при исполнении служебного и воинского долга, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Денис Беседин вместе с личным составом и ветеранами возложил цветы и гирлянды воинской славы к памятному знаку, установленному в честь погибших сотрудников и военнослужащих войск правопорядка.

 

Также участники церемонии почтили память героев у мемориала, расположенного в Пскове возле железнодорожного моста. Этот памятник посвящён подвигу бойцов 110-й дивизии войск НКВД и сапёров Красной армии, проявивших мужество и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в управлении, минута молчания, прозвучавшая в ходе мероприятий, стала знаком глубокого уважения и благодарности тем, кто ценой собственной жизни защищал безопасность и спокойствие граждан.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026