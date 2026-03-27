В День войск национальной гвардии псковские росгвардейцы почтили память погибших

27 марта, в День войск национальной гвардии Российской Федерации, в управлении Росгвардии по Псковской области прошли памятные мероприятия, посвящённые сотрудникам и военнослужащим, отдавшим жизни при исполнении служебного и воинского долга, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Денис Беседин вместе с личным составом и ветеранами возложил цветы и гирлянды воинской славы к памятному знаку, установленному в честь погибших сотрудников и военнослужащих войск правопорядка.

Также участники церемонии почтили память героев у мемориала, расположенного в Пскове возле железнодорожного моста. Этот памятник посвящён подвигу бойцов 110-й дивизии войск НКВД и сапёров Красной армии, проявивших мужество и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в управлении, минута молчания, прозвучавшая в ходе мероприятий, стала знаком глубокого уважения и благодарности тем, кто ценой собственной жизни защищал безопасность и спокойствие граждан.