В Псковской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Псковской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению атмосферного воздуха.

В Псковской области днем 28 марта и ночью 29 марта 2026 г., в Калининградской области вечером 28 марта, ночью и утром 29 марта 2026 г., в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях днем 28 марта, в течение суток 29 марта и ночью 30 марта 2026 г. ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению атмосферного воздуха.

В Республике Карелия неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению атмосферного воздуха, не ожидаются.

