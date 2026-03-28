В новую Народную программу «Единой России» войдут инициативы по поддержке молодежи

«Единая Россия» провела в Нижнем Новгороде окружной отчетно-программный форум «Есть результат!». Участники подвели итоги проделанной работы и выработали инициативы, которые войдут в новую Народную программу. Главной темой этой встречи стала поддержка молодежи, сообщили в пресс-службе партии.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что развитие подрастающего поколения напрямую связано с качеством образовательной среды. «Единая Россия» продвигает федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого уже создано 500 образовательных кластеров. Особое внимание уделяется техническим, инженерным и медицинским специальностям.

Создается и современная инфраструктура для молодежи. Уже было открыто более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов. А к 2030 году планируется построить 25 студенческих кампусов мирового уровня.

«Это не просто здания, а точки роста, где соединяются образование, наука и производство. То есть — пространства для реализации молодежи: от исследований до бизнес-стартапов», — подчеркнул Владимир Якушев.

Также при участии партии был запущен новый нацпроект «Молодежь и дети», который объединил основные меры поддержки молодых людей.

«Единая Россия» вместе с правительством заложила прочную базу в сфере образования. Мы обеспечили доступность мест в садах для детей от 3 до 7 лет. За последние 5–6 лет создали более миллиона новых мест в школах», — рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он поблагодарил «Единую Россию» за поддержку социально значимых изменений в сфере поддержки детей и развития молодежи.

Значительная часть форума была посвящена обсуждению инициатив, подготовленных на круглых столах. Среди них — введение ранней профориентации, развитие сквозной модели «школа — техникум — университет — предприятие», создание визит-центров, запуск федеральной программы по подготовке гидов с боевым опытом и многое другое. Предложения участников лягут в основу новой Народной программы, куда поступило уже более 20 тысяч идей. Сбор инициатив продолжается на сайте естьрезультат.рф.