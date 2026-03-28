Незаконные конструкции демонтировали на семи улицах Пскова

Девять размещённых с нарушением установленных правил конструкций демонтировали в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Работы провели совместно с МКУ Пскова «Служба благоустройства города» 27 марта.

Специалисты сняли конструкции на улицах Лермонтова, Декабриста Пущина, Ипподромной, Льва Толстого, а также на Октябрьском и Рижском проспектах.

Отметим, что изначально владельцам конструкций выдают официальные предупреждения с требованием устранить нарушения в установленный срок. В случае неисполнения предупреждений самовольно размещённые информационные конструкции принудительно демонтирует МКУ Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений городской администрации.