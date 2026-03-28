 
Общество

Незаконные конструкции демонтировали на семи улицах Пскова

0

Девять размещённых с нарушением установленных правил конструкций демонтировали в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Работы провели совместно с МКУ Пскова «Служба благоустройства города» 27 марта.

Специалисты сняли конструкции на улицах Лермонтова, Декабриста Пущина, Ипподромной, Льва Толстого, а также на Октябрьском и Рижском проспектах.

Отметим, что изначально владельцам конструкций выдают официальные предупреждения с требованием устранить нарушения в установленный срок. В случае неисполнения предупреждений самовольно размещённые информационные конструкции принудительно демонтирует МКУ Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений городской администрации.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026