Apple скрыл для россиян часть популярных VPN

Более двух десятков VPN-сервисов пропали из российского магазина App Store. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В компании Apple заявили, что удалили приложения по требованию Роскомнадзора. Отмечается, что масштабная чистка популярных VPN-сервисов коснулась только России. Уже установленные на гаджетах приложения продолжат работу, но обновить их или скачать новым пользователям уже не получится.

После того как сервисы были скрыты, один из разработчиков получил письмо с пояснениями от Apple. В документе говорилось, что приложения содержат нелегальный контент, который нарушает российское законодательство, а значит, их доступность в этом регионе ограничена.

До этого член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин заявил, что использование VPN-сервисов создает целый ряд рисков, которыми активно пользуются мошенники.

По его словам, многие бесплатные VPN могут собирать информацию о пользователях, передавать трафик третьим лицам или даже содержать вредоносные модули.