 
Общество

Риски травяных чаев для здоровья объяснила гастроэнтеролог

0

Травяные чаи, несмотря на свою натуральность, могут представлять риски для здоровья. О потенциальных опасностях, связанных с их составом и воздействием на организм, особенно при неправильном хранении или взаимодействии с медикаментами рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская 29 марта.

По словам специалиста, травяные чаи зачастую воспринимаются как «безопасная альтернатива» обычному чаю, но такая формулировка слишком упрощает картину. Она уточнила, что травяные чаи могут содержать разнообразные компоненты, включая листья, цветы, семена, корни и плоды различных растений.

«В этих сборах можно найти флавоноиды, органические кислоты, полисахариды, эфирные масла и кучу прочих веществ. На бумаге звучит почти как химическая фабрика под видом «здоровья из природы». Но если задуматься: какой именно у такого напитка состав? Обычно никто толком не скажет. Иногда сам производитель не сильно в курсе всех нюансов», — отметила врач.

Одной из самых серьезных опасностей, по мнению эксперта, является недостаток исследований о безопасности большинства травяных чаев. Часто их эффективность проверена только на ограниченных группах людей, а сами травы могут содержать пестициды или тяжелые металлы, если выращивались в неблагоприятных условиях.

«У некоторых людей возникают проблемы с желудком (к примеру, та же изжога), а иногда и серьезнее: бывают случаи токсического гепатита, когда печень страдает именно из-за накопления вредных веществ из трав», — пояснила Татьяна Головчанская.

Гастроэнтеролог также добавила, что беременные и кормящие женщины должны избегать травяных сборов, так как реакции на них могут быть непредсказуемыми. Аллергикам тоже стоит быть осторожными, поскольку даже такие привычные травы, как ромашка, могут вызывать аллергические реакции, пишут «Известия».

«Лучший способ не угодить в неприятности — не покупаться на красивую упаковку с обещанием «чистого здоровья», — посоветовала эксперт.

Она рекомендовала самостоятельно заваривать натуральные напитки, такие как имбирь с лимоном, чтобы быть уверенным в их происхождении, и тщательно проверять состав при выборе аптечных чаев.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026