Риски травяных чаев для здоровья объяснила гастроэнтеролог

Травяные чаи, несмотря на свою натуральность, могут представлять риски для здоровья. О потенциальных опасностях, связанных с их составом и воздействием на организм, особенно при неправильном хранении или взаимодействии с медикаментами рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская 29 марта.

По словам специалиста, травяные чаи зачастую воспринимаются как «безопасная альтернатива» обычному чаю, но такая формулировка слишком упрощает картину. Она уточнила, что травяные чаи могут содержать разнообразные компоненты, включая листья, цветы, семена, корни и плоды различных растений.

«В этих сборах можно найти флавоноиды, органические кислоты, полисахариды, эфирные масла и кучу прочих веществ. На бумаге звучит почти как химическая фабрика под видом «здоровья из природы». Но если задуматься: какой именно у такого напитка состав? Обычно никто толком не скажет. Иногда сам производитель не сильно в курсе всех нюансов», — отметила врач.

Одной из самых серьезных опасностей, по мнению эксперта, является недостаток исследований о безопасности большинства травяных чаев. Часто их эффективность проверена только на ограниченных группах людей, а сами травы могут содержать пестициды или тяжелые металлы, если выращивались в неблагоприятных условиях.

«У некоторых людей возникают проблемы с желудком (к примеру, та же изжога), а иногда и серьезнее: бывают случаи токсического гепатита, когда печень страдает именно из-за накопления вредных веществ из трав», — пояснила Татьяна Головчанская.

Гастроэнтеролог также добавила, что беременные и кормящие женщины должны избегать травяных сборов, так как реакции на них могут быть непредсказуемыми. Аллергикам тоже стоит быть осторожными, поскольку даже такие привычные травы, как ромашка, могут вызывать аллергические реакции, пишут «Известия».

«Лучший способ не угодить в неприятности — не покупаться на красивую упаковку с обещанием «чистого здоровья», — посоветовала эксперт.

Она рекомендовала самостоятельно заваривать натуральные напитки, такие как имбирь с лимоном, чтобы быть уверенным в их происхождении, и тщательно проверять состав при выборе аптечных чаев.