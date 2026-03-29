Россиян предупредили о лишении свободы за выращивание одного вида травы

Административная и уголовная ответственность с лишением свободы на срок до восьми лет может грозить за выращивание на дачных участках шалфея предсказателей (Salvia divinorum), который не тождественен обычному лекарственному или декоративному шалфею. Об этом сообщила адвокат Адвокатской палаты города Москвы, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина.

По ее словам, ответственность в России наступает не за «шалфей вообще», а за выращивание конкретных ботанических видов, включенных в утвержденный правительством РФ перечень растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры. «В перечне прямо указан шалфей предсказателей (Salvia divinorum) - но это не тождественно обычному лекарственному или декоративному шалфею, который выращивают на дачных участках», - подчеркнула юрист.

Она отметила, что для правовой оценки рисков имеет значение именно ботаническая идентификация растения, а не его бытовое название. «Если человек выращивает растение из такого перечня, но количество не достигает уголовно наказуемого крупного размера, то наступает административная ответственность по статье 10.5.1 КоАП РФ: для граждан это штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток; для юридических лиц - штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», - пояснила Слезкина.

Если же количество растений достигает порога крупного размера, то начинает работать статья 231 УК РФ о незаконном культивировании запрещенных растений. «По части 1 этой статьи наказание может составлять штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок», - пояснила адвокат. При особо крупном размере или совершении деяния группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 231 УК РФ) наказание ужесточается до лишения свободы на срок до восьми лет.

Для шалфея предсказателей крупный размер начинается от 10 растений, особо крупный - от 100, пишет ТАСС. Аналогичный порог в 10 растений установлен для мака снотворного и других видов мака рода Papaver, содержащих наркотические средства (особо крупный - от 200), рассказала адвокат. По ее словам, для конопли крупный размер - от 20 растений, особо крупный - от 330. «В этом и состоит основная правовая ловушка для дачников - уголовные риски возникают не только вокруг общеизвестных мака и конопли, но и вокруг менее очевидных растений, которые некоторые воспринимают как редкую садовую экзотику», - подытожила Слезкина.