ЕГЭ и ОГЭ: отменить нельзя продолжать

Уже более двух десятков лет выпускники школ сдают единый государственный экзамен. Бывший когда-то новшеством экзамен стал привычной формой итоговой аттестации. Результаты тестирования дают достаточно объективную оценку знаний учащихся и что важно — дети из глубинки с хорошими баллами, полученными на ЕГЭ, получают возможность поступать в престижные столичные вузы. Казалось бы — система сложилась и многих устраивает. Но время от времени возникают предложения все отменить и вернуться к старым добрым письменным и устным экзаменам в стенах родных школ.

Есть ли сейчас необходимость все ломать и строить заново, чем не устраивает ЕГЭ родителей и учащихся, а также нужны ли какие-то изменения в его форме или содержании, Псковская Лента Новостей узнала у причастных к вопросу: руководителей образовательных учреждений, педагогов, родителей.

Об очередной инициативе по отмене ЕГЭ и ОГЭ сообщила депутат Псковского областного Собрания Наталья Тудакова на 53-й сессии Собрания. По ее словам, такое предложение было внесено в резолюцию по итогам проведения партией «Справедливая Россия» Форума молодых мам. «14 марта в Москве состоялся Форум молодых мам. Более трехсот участниц обсудили социально-экономическое положение мам, региональные вопросы обеспечения материнства и детства. Около 40 инициатив легли в резолюцию форума»,- сообщила депутат

«Итоговая резолюция направлена в адрес правительства России. Предложения лягут в основу законотворческой деятельности в Псковском областном Собрании депутатов», - сказала Наталья Тудакова.

Двумя руками «за»… ЕГЭ

Понятно, что нет ничего совершенного. И у такой формы аттестации как ЕГЭ есть свои минусы и плюсы, но даже небольшой опрос родителей выпускников показал, что далеко не все мамы против единого госэкзамена. Скорее, наоборот.

«Я голосую "за" ЕГЭ двумя руками и ногами! Считаю, что это одно из самых удачных нововведений в образовании за последние 20 лет. Почему? Потому что все выпускники получают равные возможности для сдачи экзаменов и подачи документов в вузы», - отмечает мама выпускника из Пскова Екатерина В.

По ее словам, громадный плюс в том, что ребенок, «сдав экзамены один раз после школы, сразу видит свои шансы на поступление в выбранный вуз». «Более того, есть возможность подать документы в пять разных вузов и вовремя сманеврировать, если понимаешь, что не дотягиваешь куда-то по баллам. Да, топовые вузы вводят внутренние дополнительные экзамены. Например, МГУ. Но подготовиться к сдаче одного предмета гораздо легче, чем к сдаче 3-4, как это было бы без ЕГЭ», - отмечает Екатерина.

Из минусов такой формы госаттестации женщина назвала особенности оформления работ: «ЕГЭ - это не только про знания, но и про правильность оформления. И, к сожалению, в школах не всегда уделяют этому внимание. То есть ты можешь знать предмет, но можешь с лёгкостью потерять баллы на ЕГЭ - из-за неудачной формулировки, например. Такой парадокс».

Мама другого псковского выпускника, который по итогам сдачи ЕГЭ поступил в вуз Санкт-Петербурга, тоже в числе плюсов отмечает возможность для ребят из провинции поступить в столичный вуз. А также говорит о том, что «в сложившихся условиях менять систему было бы несправедливо по отношению к тем детям, которых "натаскивали" на сдачу ОГЭ/ЕГЭ с первого класса». «Дело не столько в ЕГЭ, сколько в программах обучения - они сейчас выстроены под эту цель. Отменить ЕГЭ? Тогда надо менять систему обучения», - считает Ирина С.

В числе минусов женщина называет «отсутствие индивидуализации». «Есть дети, назовем их условно "творческие", которые все знают, но тесты пишут в лучшем случае на тройки. Есть еще очень эмоционально вовлеченные дети, которые так волнуются на ЕГЭ (под камерами и тд), что пишут хуже, чем могли бы. С другой стороны, они и на обычных экзаменах, наверное, переживали бы», - говорит женщина.

Не отменять, а модернизировать

Мнение педагогов однозначное — ничего отменять не надо. Но модернизировать и совершенствовать нужно.

«На мой взгляд, не нужно отменять ОГЭ и ЕГЭ. Такая форма экзаменов позволяет избежать предвзятости и обеспечивает справедливую оценку результата работы ученика за весь период обучения. Система дает равные возможности. Ее оценивание прозрачно. Результаты совершенно объективны», - считает победитель областного этапа конкурса «Учитель года России-2025», педагог средней школы № 2 города Пскова Марианна Савина.

По ее словам, ОГЭ и ЕГЭ обеспечивает равные условия поступления для всех выпускников, независимо от региона проживания. «Это особенно важно для учеников, ведь они имеют возможность таким образом поступать в любое образовательное учреждение. Подготовка к такой форме экзаменов позволяет вспомнить весь пройденный материал по предмету не фрагментарно, а в системе», - говорит она.

«Отменять, конечно, не надо, потому что уже 25 лет столько поколений растим мы на этой достаточно понятной процедуре. Дети понимают, что от них требуется и как это будет происходить», - говорит директор псковской гимназии №28 Ольга Замирская.

По ее словам, структура единого государственного экзамена прошла долгосрочную «обкатку». Но перечень предметов для ЕГЭ надо менять. «Сейчас многие об этом говорят: обществознание как отдельный предмет не должен выделяться, он может быть подразделом в структуре истории. В этом вопросе я поддерживаю Мединского (российский государственный и политический деятель, помощник президента РФ — прим.ред.). Правильнее было бы, если бы объединили эти два предмета и сделали историю обязательной для сдачи ЕГЭ», - считает директор гимназии.

Ольга Замирская отмечает, что ЕГЭ должен модернизироваться. «То, что мы долго не меняли очень содержательную часть, обернулось тем, что выросло поколение, которое не умеет излагать свои мысли, строить грамотные предложения, потому что в рамках подготовки к экзаменам школьники “натаскиваются” на определённые тестовые ответы, развития мышления логического практически нет»,- говорит директор гимназии.

Есть еще один минус - психологический дискомфорт, который испытают многие дети, сдавая ЕГЭ и ОГЭ в зданиях других школ. «Я много общалась с родителями, сама 33 года работаю в школе и вижу это. Процедура допуска в экзаменационные аудитории пусть остается такой же строгой, но детям было бы спокойнее и приятнее находиться в своих школах, в родных стенах», - говорит Ольга Замирская.

Однако все это компенсируется несомненным плюсом ЕГЭ: «Дети с периферии, которые не имели раньше возможности поступить в столичные вузы, сейчас могут это сделать. Я много примеров знаю, когда наши стобалльники поступают в престижные университеты Санкт-Петербурга и Москвы».

Директора псковской гимназии поддержала великолукская коллега. Депутат Псковского областного Собрания, директор Великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова в эфире ПЛН FM отмечает: «Как мать и бабушка, я скажу, что ЕГЭ — это благо, потому что наши дети из провинции могут получить качественное образование и поступить в самые престижные вузы наравне со сверстниками со всей страны. Причем дети Псковского региона по многим предметам сдают экзамены лучше, чем выпускники столичных школ».

Однако, как учитель, она выразила иные опасения: «Это не то, чтобы зло, но необходимо скоррелировать содержание ЕГЭ с федеральным государственным образовательным стандартом. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Вроде, на бумаге есть стандарт, но он усредненный, а ЕГЭ по некоторым предметам вызывает вопросы и недоумение».

По мнению педагога, важно учитывать реальные условия и потребности учащихся, чтобы экзаменационная система действительно способствовала качественному образованию и справедливой оценке знаний.

Дополнительный стресс для всех

Критически относится к идее отмены единого госэкзамена и кандидат исторических наук, преподаватель Академического курса подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию Максим Васильев. По его словам, эта система проверки знаний по образовательным программам среднего общего образования существует в России много лет и давно стала привычной для школьников, учителей и сотрудников вузов нашей страны.

«Да, эта система далеко не совершенная и иногда вызывает справедливые нарекания и претензии. Но мы создавали и модернизировали ее годами и, разрушив эту систему, общество столкнется с множеством проблем и трудностей, к которым, скорее всего, не будут готовы ни выпускники школы, ни вузы России. Отказавшись от ЕГЭ, нам придется разработать новые принципы и подходы к проверке полученных знаний – создавать новые экзамены с новыми типами заданий и критериев. Это неизбежно приведет к дополнительным расходам государственного бюджета», - замечает Максим Васильев.

Также, по словам преподавателя, непременно встанет вопрос: а на основании каких экзаменов принимать абитуриентов в высшие учебные заведения? «Если возвращаться к системе, которая существовала до ЕГЭ, тогда выпускникам придется сдавать вначале школьные выпускные экзамены и затем отдельно вступительные экзамены в вузе, а каждый вуз станет вводить собственные экзаменационные испытания. Это не только увеличит нагрузку на абитуриента, но и сократит ему возможность для поступления и выбора наиболее оптимального для него вуза», - говорит он. И напоминает, что сейчас выпускник может подавать заявление на зачисление в пять различных организаций высшего образования и делать это дистанционно через сайт Госуслуг.

Ликвидация ЕГЭ лишает человека такой возможности и потребует личной явки на вступительные экзамены в конкретном учебном заведении. А если эти вузы находятся в разных городах? В таком случае, абитуриент чисто физически будет неспособен успеть побывать одновременно в разных местах.

«Другим важным достоинством ЕГЭ является возможность поступать в последующие годы после сдачи экзамена – его результаты сохраняются пять лет и принимаются вузами России.

Люди, выступающие за отмену ЕГЭ, в том числе и нынешние школьники, часто не задумываются, что сдать экзамен, о котором ты знаешь заранее, намного легче, чем подготовиться к чему-то неизвестному. Каким бы сложным не был ЕГЭ, но все мы: школьники, учителя, репетиторы - привыкли и хорошо знаем его особенности. Годами нарабатывались навыки, методические материалы и педагогические приемы подготовки к экзамену. Если ЕГЭ отменить и вместо него вводить принципиально новые экзаменационные испытания, то в самом трудном положении окажутся именно те школьники, которым придется сдавать эти экзамены в первые годы реформы», - отмечает он.

По словам Максима Васильева, это будет однозначно дополнительный стресс для всех и в первую очередь для самого школьника. Подготовить ученика к чему-то новому всегда сложнее. Нужно будет потратить несколько лет, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям.

«Несправедливым будет отмена ЕГЭ и по отношению к самым мотивированным школьникам, кто начал подготовку к этому экзамену за несколько лет. Ведь есть те, кто готовиться с 10-го и даже 9-го класса. Разбор и выполнение многих типов заданий, который они делали, окажется бессмысленным и ненужным делом, если такой тип экзамена будет отменен. Никто не гарантирует, что новые экзамены, которые придут на смену единому госэкзамену, будут лучше и гуманнее предыдущих, скорее всего им также предстоит пройти длинный и сложный путь модернизации и доработки, который когда-то проходил ЕГЭ. Все это, неизбежно вызовет новую волну критики и недовольства в обществе», - уверен он.

Максим Васильев считает, что разрушить (или отменить) старое очень просто, а вот на обломках его создать новое и качественное, крайне сложно. «Полагаю, что современный ЕГЭ не требует отмены, его нужно модернизировать. Лично я бы в рамках ЕГЭ по обществознанию убрал бы ряд сложных тем из кодификатора, которые оторваны от жизни и лишь перегружают сознание школьника, принципиально пересмотрел бы критерии оценивания некоторых заданий, придав им более гуманистический характер. Экзамен в конечном счете должен проверять знания ученика, а не превращаться в лотерею, когда твой письменный ответ должен совпасть с неизвестным тебе эталоном. Думаю, что тогда и нареканий в адрес ЕГЭ стало бы меньше, а психологическая нагрузка на школьника существенно снизилась», - подчеркивает он.

Таким образом, узнав мнение родителей и педагогов о ЕГЭ, можно с уверенностью сказать, что думать о его отмене пока рано, и такое решение только добавит проблем всем участникам образовательного процесса. Но модернизировать и совершенствовать систему оценивания можно и нужно.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН