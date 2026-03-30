Кубок КВН «Назад в будущее» к 30-летию ТК «Астра Видео». ФОТОРЕПОРТАЖ 

Кубок КВН «Назад в будущее» к рамках празднования 30-летия творческой компании «Астра Видео» состоялся на сцене Псковской областной филармонии 29 марта.

В игре памяти основателя ТК Александра Иванова приняли участие 10 команд веселых и находчивых псковичей разных поколений: Old School, New School, «Льва Толстого, 4», «Кто эти люди», «В рамочку и на стеночку», младшая сборная школьников, «ГОСТ», «Без конца», «Ракушка», «Сборная остального мира». В результате победила дружба.

> <

Генеральный спонсор мероприятия — Псковское региональное отделение «Деловой России».