СОЦПРОФ об ограничениях для самозанятых: Это шаг к защите работников, а не запрет на заработок

Самозанятость не должна становиться лазейкой для недобросовестных работодателей, которые хотят получить дешевую рабочую силу без всякой ответственности. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Минэкономразвития России подготовило проект постановления, который вводит ограничения для самозанятых, сотрудничающих через цифровые платформы с одним заказчиком. Если взаимодействие длится более шести месяцев и самозанятый отрабатывает свыше 160 часов в месяц (что примерно соответствует полной занятости на условиях 5/2), платформы (такие как «Яндекс», «Авито» и другие) будут обязаны временно блокировать возможность дальнейшего сотрудничества между конкретным исполнителем и заказчиком. Блокировка вводится автоматически на два календарных месяца. После паузы стороны смогут возобновить работу. В период ограничения самозанятый вправе сотрудничать с другими заказчиками без каких-либо запретов.

Цель инициативы — борьба со скрытыми трудовыми отношениями, когда компании фактически используют самозанятых вместо штатных сотрудников, избегая уплаты взносов в социальные фонды, предоставления отпусков, больничных и других гарантий.

Новые правила в первую очередь коснутся:

Курьеров, грузчиков, сборщиков заказов в ретейле и доставке;

Водителей такси и курьерских служб, работающих через агрегаторы;

IT-специалистов, дизайнеров, копирайтеров и других фрилансеров, которые годами выполняют регулярные задачи для одной компании;

Исполнителей мелких услуг в сфере услуг и торговли, где платформы выступают посредником.

Важно отметить, что ограничение касается только сотрудничества через цифровые платформы и только при одновременном превышении двух критериев — срока и объема часов. Разовые или нерегулярные заказы, а также прямые договоры вне платформ под действие проекта не попадают. Самозанятые, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, по-прежнему могут работать с неограниченным числом заказчиков.

Профсоюзы давно поднимают тему самозанятости. Многие эксперты отмечают, что режим НПД (налог на профессиональный доход) часто используется для маскировки обычных трудовых отношений. Работники в таком статусе лишены социальных гарантий: им не оплачивают больничные, отпуска, не формируют полноценный стаж для пенсии в полном объеме. При этом компании экономят на страховых взносах.

«Мы в СОЦПРОФ давно говорим: самозанятость не должна становиться лазейкой для недобросовестных работодателей, которые хотят получить дешевую рабочую силу без всякой ответственности. Когда человек из месяца в месяц, больше полугода, отрабатывает полную норму часов на одного и того же заказчика — это уже не свободный фриланс, а классические. Новые правила Минэкономразвития — это правильный шаг государства к наведению порядка. Однако мы настаиваем: ограничение не должно бить по самим работникам», — пояснил Сергей Вострецов.

Он также отметил, что двухмесячная пауза — это разумный компромисс, который дает человеку время переориентироваться, найти других партнеров или перейти в полноценный трудовой договор со всеми гарантиями.

«Мы призываем власти дополнить эту меру реальной поддержкой самозанятых: возможностью вступать в профсоюзы, получать доступ к льготным кредитам, оплачиваемым больничным и нормальному пенсионному стажу. Самозанятые — это миллионы наших сограждан, которые честно зарабатывают на жизнь. Их нужно не загонять в угол, а защищать. СОЦПРОФ готов участвовать в доработке механизма, чтобы новые правила реально повышали социальную защищенность людей, а не просто усложняли им жизнь. Мы за честный рынок труда, где каждый работник, независимо от статуса, имеет право на достойные условия и уверенность в завтрашнем дне», — резюмировал председатель объединения.

По мнению профсоюзов, инициатива Минэкономразвития должна стать частью более широкой реформы. Необходимо развивать механизмы, позволяющие самозанятым добровольно объединяться в профессиональные союзы, получать социальные гарантии и при этом сохранять гибкость занятости. Только так можно избежать как теневой экономики, так и чрезмерного давления на людей, которые выбрали этот формат работы, заключили в СОЦПРОФ.