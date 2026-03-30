Минсельхоз Псковской области хочет взыскать 720 тысяч рублей за заросший яблоневый сад

Иск в суд о взыскании 720 тысяч рублей с ООО «Кристалл» подало министерство сельского хозяйства Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде региона. Средства предоставили обществу в виде субсидии на возмещение части затрат по уходу за многолетними насаждениями.

По условиям соглашения, ООО «Кристалл» должно было ухаживать за яблоневым садом площадью 24 гектара, заложенным в 2023 году. Однако проверка выявила, что сад находится в неудовлетворительном состоянии. Сорная растительность в саду превышает высоту многолетних насаждений, что негативно сказывается на их росте и развитии.

В связи с невыполнением условий договора и неудовлетворительным состоянием сада министерство потребовало от ООО «Кристалл» вернуть полученную субсидию. Поскольку общество не вернуло денежные средства, министерство обратилось в суд.

Судебное заседание по делу назначили на 22 апреля 2026 года.

