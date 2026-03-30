Субботники 12-го округа: 160-летняя груша, чистый ручей и планы на новый сквер

На территории избирательного округа №12 прошел ряд субботников 28 марта. Наведение чистоты объединило жителей всех возрастов. К гражданам присоединились и депутаты Псковской городской Думы — Григорий Стороненков и Алексей Форш. Как проходили субботники, кто принял в них участие, а также о планах жителей на свои территории — в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / «ВКонтакте»
Субботним утром жители избирательного округа №12 вышли на уборку территории у Чертова ручья в районе школы №3, пустыря у Технической, 17 и пустыря вдоль улицы Александра Невского. Также специалисты провели необходимые работы по уходу за 160-летней грушей, которая растет в округе и является его гордостью.
К гражданам присоединились депутаты Псковской городской Думы Григорий Стороненков и Алексей Форш, сотрудники городской администрации, активисты округа, а также сотрудники подрядной организации, выполняющей работы по озеленению в округе.
Григорий Стороненков объяснил, каким образом выстраивается работа по наведению чистоты. По его словам, в округе есть активисты, которые руководят организацией: собирают людей, расставляют их по точкам, раздают обязанности.
Работы действительно было много. Это подтверждается отчетными постами в группе в соцсети «ВКонтакте» под названием «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова». Там публикуется вся информация о жизни округа, в том числе о субботниках и других проведенных мероприятиях.
На третьей точке — территории между домом Техническая, 17 и рядом со школой — граждане проводили уборку на пустыре, который предназначен для строительства малоэтажных домов. Депутат отметил: жители хотят, чтобы на этом месте появился сквер для прогулок.
Следующей точкой стала улица Александра Невского. Там располагается небольшая зеленая зона рядом с улицей Олега Кошевого. Местные жителя просят, чтобы там появился тротуар и зелёная зона.
Чтобы что-то для округа получить, нужно что-то давать в ответ, считает депутат. Поэтому организуются субботники. Территории приводятся в порядок для того, чтобы получить гораздо более приятные для местных жителей перспективы.
Эта работа ведется тандемом депутата и активных жителей округа на протяжении уже многих лет. Из 12 территорий, на которые изначально был обращен взор, благоустроены, либо приближаются к финальной отметке девять.
Можно сделать логичный вывод – жители округа №12 активно включены в жизнь своей «малой Родины». А еще, как известно на примере кота Матроскина и Шарика и мультфильмов про Простоквашино, труд объединяет и примиряет. Отрадно наблюдать, как неравнодушные жители приводят в порядок общественные территории. И не просто убираются, а с заделом на дальнейшее благоустройство.
Андрей Николаев
