Субботники 12-го округа: 160-летняя груша, чистый ручей и планы на новый сквер

На территории избирательного округа №12 прошел ряд субботников 28 марта. Наведение чистоты объединило жителей всех возрастов. К гражданам присоединились и депутаты Псковской городской Думы — Григорий Стороненков и Алексей Форш. Как проходили субботники, кто принял в них участие, а также о планах жителей на свои территории — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / «ВКонтакте»

Субботним утром жители избирательного округа №12 вышли на уборку территории у Чертова ручья в районе школы №3, пустыря у Технической, 17 и пустыря вдоль улицы Александра Невского. Также специалисты провели необходимые работы по уходу за 160-летней грушей, которая растет в округе и является его гордостью.

К гражданам присоединились депутаты Псковской городской Думы Григорий Стороненков и Алексей Форш, сотрудники городской администрации, активисты округа, а также сотрудники подрядной организации, выполняющей работы по озеленению в округе.

Григорий Стороненков объяснил, каким образом выстраивается работа по наведению чистоты. По его словам, в округе есть активисты, которые руководят организацией: собирают людей, расставляют их по точкам, раздают обязанности.

«В эту субботу у нас было четыре субботника. На первый пришли специалисты, которые произвели уход и профилактическую работу с нашей грушей, которой более 160 лет. Ее обрабатывали, закрывали дупла специальными сетками. Делали так, чтобы продлить ей жизнь. Второй субботник был на ручье около школы №3, где в прошлом году было сделано благоустройство в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Также занимались дополнительно высадкой растений около ручья, чтобы не зарастал и чтобы потом тростник заместился хорошими, благородными растениями. Проводился санитарный опил имеющихся деревьев, выпил дикорастущих кустарников, косили тростник», – сказал депутат.

Работы действительно было много. Это подтверждается отчетными постами в группе в соцсети «ВКонтакте» под названием «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова». Там публикуется вся информация о жизни округа, в том числе о субботниках и других проведенных мероприятиях.

На третьей точке — территории между домом Техническая, 17 и рядом со школой — граждане проводили уборку на пустыре, который предназначен для строительства малоэтажных домов. Депутат отметил: жители хотят, чтобы на этом месте появился сквер для прогулок.

«Там красивый пустырь, жители хотят, чтобы там был сквер. Мы ежегодно выходим, делаем там уборку и постоянно подаем заявку на перезонирование этой территории, чтобы там была зеленая зона. Рано или поздно рассчитываем подать заявку в программу ФКГС и сделать там благоустройство», – отметил Григорий Стороненков.

Следующей точкой стала улица Александра Невского. Там располагается небольшая зеленая зона рядом с улицей Олега Кошевого. Местные жителя просят, чтобы там появился тротуар и зелёная зона.

Чтобы что-то для округа получить, нужно что-то давать в ответ, считает депутат. Поэтому организуются субботники. Территории приводятся в порядок для того, чтобы получить гораздо более приятные для местных жителей перспективы.

«Люди вышли и дружно убрали мусор, все складировали в мешки. Ждем, когда город их вывезет. А вообще все прошло весело и дружно. У нас выработана последовательность. Есть общественная территория, которую мы сначала убираем, потом делаем там благоустройство, и уже возникает сквер или зеленая зона. Чтобы что-то получить, надо что-то дать. Мы вначале даем, а потом активно это благоустраиваем в рамках возможных инструментов, через которые это можно сделать. Либо это ФКГС, либо инициативное проектирование», – уточнил Григорий Стороненков.

Эта работа ведется тандемом депутата и активных жителей округа на протяжении уже многих лет. Из 12 территорий, на которые изначально был обращен взор, благоустроены, либо приближаются к финальной отметке девять.

«Таким образом у нас где-то лет семь назад было 12 территорий, которые мы хотели благоустроить. На сегодняшний день благоустраиваем в рамках ФКГС шестую и в рамках инициативного проектирования ещё три. Так что у нас фактически остаются три территории, которые надо доделать. Всё у нас будет хорошо, красиво, и пустырей не будет, и несанкционированных свалок не будет, и неубираемых мест тоже не будет», – заключил Григорий Стороненков.

Можно сделать логичный вывод – жители округа №12 активно включены в жизнь своей «малой Родины». А еще, как известно на примере кота Матроскина и Шарика и мультфильмов про Простоквашино, труд объединяет и примиряет. Отрадно наблюдать, как неравнодушные жители приводят в порядок общественные территории. И не просто убираются, а с заделом на дальнейшее благоустройство.

Андрей Николаев