Умер настоятель храма Константина и Елены города Пскова отец Пантелеимон

Скончался настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова схиигумен Пантелеимон (Ледин), ему было 79 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре.

«30 марта на 80-м году жизни отошел ко Господу схиигумен Пантелеимон (Ледин), настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова», - рассказали в обители.

Отпевание отца Пантелеимона состоится в храме святых Константина и Елены в среду, 1 апреля, в 12:00.