 
Общество

Умер настоятель храма Константина и Елены города Пскова отец Пантелеимон

Скончался настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова схиигумен Пантелеимон (Ледин), ему было 79 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре. 

Фото: Псково-Печерский монастырь

«30 марта на 80-м году жизни отошел ко Господу схиигумен Пантелеимон (Ледин), настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова», - рассказали в обители. 

Отпевание отца Пантелеимона состоится в храме святых Константина и Елены в среду, 1 апреля, в 12:00. 

