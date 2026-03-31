Судимому великолучанину запретили посещать питейные заведения из-за совершения административного правонарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Прокуратура города поддержала исковое заявление ОМВД России по городу Великие Луки о дополнении административных ограничений административного надзора за лицом, ранее судимым за умышленное убийство. Основанием послужил факт совершения поднадзорным лицом административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Великолукским городским судом исковое заявление удовлетворено, мужчине установлен запрет посещение мест общественного питания, где осуществляется продажа алкогольной продукции в разлив.

