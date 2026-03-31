Ветврач назвал питомца, которого нельзя содержать в одиночестве

Декоративные домашние крысы страдают хроническим стрессом, если их содержать в одиночестве, такие питомцы нуждаются в постоянном общении с сородичами, рассказала главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова.
Костикова добавила, что люди не могут дать такому питомцу общение, в котором он нуждается. У крыс, по словам эксперта, сложная система коммуникации, включающая ультразвуковые сигналы, язык тела, запахи и ритуалы ухода, пишет РИА Новости.
«Важно содержать только однополые группы - мальчиков отдельно, девочек отдельно. Совместное содержание разнополых крыс приведет к бесконечному потомству», - отметила эксперт.