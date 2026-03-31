Псковичка не смогла компенсировать свою забывчивость за счет работников кафе

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда, который отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда у работников кафе из-за собственной забывчивости, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Истец в обоснование иска указала, что весной 2024 года в кафе «Французская булочка» она оставила без присмотра пакет с документами, деньгами и ценными вещами. Обнаружив пропажу, женщина обратилась к сотрудникам заведения с просьбой об оказании помощи в поиске пропавших вещей. Однако сотрудники кафе ей отказали и потребовали покинуть помещение в связи с окончанием времени работы кафе.

Впоследствии утраченные вещи были найдены сотрудниками кафе и переданы в полицию, а истец привлечена к административной ответственности за утрату документа, удостоверяющего личность. Причиненные действиями сотрудников кафе нравственные страдания истец оценила в 56 тысяч рублей.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда, суд первой инстанции указал, что утрата имущества произошла по небрежности истца, а не в результате противоправных действий со стороны ответчика, при этом какие-либо личные неимущественные права либо нематериальные блага истца нарушены не были.

⚖По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено судебной коллегией по гражданским делам Псковского областного суда без изменения, апелляционная жалоба истца - без удовлетворения.

