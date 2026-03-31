Псковичка не смогла компенсировать свою забывчивость за счет работников кафе

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда, который отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда у работников кафе из-за собственной забывчивости, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Истец в обоснование иска указала, что весной 2024 года в кафе «Французская булочка» она оставила без присмотра пакет с документами, деньгами и ценными вещами. Обнаружив пропажу, женщина обратилась к сотрудникам заведения с просьбой об оказании помощи в поиске пропавших вещей. Однако сотрудники кафе ей отказали и потребовали покинуть помещение в связи с окончанием времени работы кафе.

Впоследствии утраченные вещи были найдены сотрудниками кафе и переданы в полицию, а истец привлечена к административной ответственности за утрату документа, удостоверяющего личность. Причиненные действиями сотрудников кафе нравственные страдания истец оценила в 56 тысяч рублей.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда, суд первой инстанции указал, что утрата имущества произошла по небрежности истца, а не в результате противоправных действий со стороны ответчика, при этом какие-либо личные неимущественные права либо нематериальные блага истца нарушены не были.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено судебной коллегией по гражданским делам Псковского областного суда без изменения, апелляционная жалоба истца - без удовлетворения.