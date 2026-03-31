Для участников СВО и их семей в псковских вузах выделят свыше 170 льготных мест

В правительстве Псковской области обсудили возможные направления поддержки участников СВО и членов их семей для льготного поступления в учебные организации среднего и высшего образования в рамках приемной кампании 2026–2027 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Этой теме посвятили очередное заседание межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции, иным лицам и членам их семей. В понедельник, 30 марта, заседание провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«В рамках завершения учебного года, подготовки к вступительным экзаменам и старта приемной кампании вопросы поддержки участников СВО, их семей по поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения требуют неотложного, особого внимания. В наших руках судьбы ребят и их близких. В первую очередь, речь идет о выпускниках школ. Важно помочь ребятам сделать правильный выбор профессии, которая будет востребована в будущем и обеспечит стабильное трудоустройство», — заметила Вера Емельянова.

В ходе заседания были комплексно рассмотрены все этапы работы по поддержке в поступлении участников СВО и их детей, начиная от работы со школьниками и родителями до работы с вузами. Кроме того, проведен анализ рынка труда с акцентом на профессии, которые в регионе востребованы сейчас и будут актуальны в будущем.

Заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая проинформировала, что в рамках приемной кампании 2026–2027 годов в образовательных организациях высшего образования по отдельной квоте для этой льготной категории учащихся будет выделено более 170 мест, большая часть которых -119 мест — в Псковском государственном университете. В прошлом году по этой отдельной квоте зачислено 98 человек.

В учреждениях среднего профессионального образования дети участников СВО имеют право на приоритетное, первоочередное зачисление на обучение. Прием осуществляется вне конкурса, без учета среднего бала аттестата. В прошлом году в колледжи поступило почти 200 ребят данной категории, всего по программам СПО обучаются 440 студентов из числа участников СВО и членов их семей.

Вера Емельянова поручила провести дополнительные мероприятия по индивидуальному сопровождению выпускников, в том числе организовать встречи и на базе высших учебных заведений. Особую поддержку в ориентации на рынке труда специалисты должны оказать тем, кто еще не определился с местом дальнейшей учебы, чтобы помочь выбрать востребованную в Псковской области специальность. Особый акцент необходимо сделать на возможностях построения карьеры в родном регионе.

Отдельно в рамках заседания комиссии рассмотрены и отдельные адресные обращения участников СВО.