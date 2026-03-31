Андрей Полосин: Наука обязана обладать предсказательной силой

Российская наука и система высшего образования переживают сложный этап переосмысления, при этом в стране фиксируют существенные изменения в социогуманитарной сфере и рост научной активности. Об этом заявил проректор Президентской академии, кандидат психологических и доктор политических наук Андрей Полосин в эфире радио ПЛН FM.

Текущие результаты образовательных и научных изменений уже заметны, хотя их нельзя связывать только с отдельными инициативами, отметил Андрей Полосин.

Он подчеркнул, что наука обязана давать прогнозы, иначе она теряет свою функцию. «Наука обязана обладать предсказательной силой. Если она ей не обладает… это не наука», — сказал он.

Андрей Полосин отметил, что в научной среде сейчас идет активный поиск новых подходов и переосмысление прежних теорий. «То, что сейчас переживает наука в целом, — это очень тяжёлый и сложный период… экономисты работают, философы работают, социологи работают, психологи работают», — сообщил он.

Гость студии добавил, что ученые возвращаются к ранее отвергнутым концепциям и развивают их. «Сейчас цивилизационный подход… начинает своё движение по миру… осознание того, что люди живут разными сообществами», — пояснил он. Также он указал на возобновление интереса к деятельностному подходу и лингвистическим моделям: «Мы вдруг вспомнили… другие основания, описывающие структуру коммуникаций».

Андрей Полосин подчеркнул, что изменения затрагивают и самих преподавателей, которым приходится переосмысливать научные подходы. «Им тоже надо немного доучиваться, переучиваться и кое-что переосознавать… потому что это значимо для любого учёного», — отметил он.

В целом эксперт оценил текущие процессы как этап глубокого обновления науки и образования. «Есть очень твёрдое понимание и надежда на то, что то, что делаем, приносит результаты… мы замечаем это и в том, как преподаются дисциплины, и в том, как изменяется отношение преподавателей», — заключил он.