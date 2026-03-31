Печорский суд приговорил мужчину к 8 годам колонии за смертельный удар

Печорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Березовского, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в октябре прошлого года подсудимый в ходе распития спиртного, на фоне конфликта, нанес не менее одного удара кулаком в брюшную область своему знакомому. Мужчина скончался на месте преступления.

Действия Березовского квалифицированы по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.