Более 5 тысяч жителей Псковской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь

Более пяти тысяч жителей Псковской области за 2025 год получили необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), не покидая пределы региона, а еще 4,5 тысяч — в федеральных центрах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Это лечение пациентов с помощью самых современных и технологически сложных методов, доказавших свою эффективность. Список ВМП по ОМС утверждается ежегодно и постоянно расширяется. Она включена в территориальную программу государственных гарантий.

Получить ее по полису ОМС могут пациенты, у которых есть медицинские показания. Показания к ВМП определяет лечащий врач, затем его решение должна подтвердить медицинская организация, куда направляется пациент. Если показания есть — пациенту дают направление на лечение.

Пациента могут направить на дополнительные обследования для уточнения диагноза или определения тактики лечения: высокотехнологичная медицинская помощь или стандартное лечение.