 
Общество

Прокурор рассказала лицеистам Пскова о схемах мошенников и опасности стать дроппером

0

О схемах мошенников и опасности стать дроппером рассказала заместитель начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Псковской области Наталья Мелещеня на встрече с учащимися Естественно-математического лицея №20. Мероприятие прошло в рамках продолжения мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пскова, направленных на противодействие дистанционному мошенничеству, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре. 

Фото: прокуратура Псковской области

На мероприятии присутствовали 128 учащихся 9–10 классов. Представитель надзорного ведомства разъяснила подросткам распространенные схемы обмана: «звонок от службы безопасности банка», «выгодные инвестиции», «заработок в интернете», «звонок от родственника, попавшего в беду». Особое внимание уделено способам вовлечения молодежи в противоправную деятельность в качестве так называемых дропперов - лиц, предоставляющих свои банковские карты для обналичивания похищенных средств.

Прокурор разъяснила юридические последствия участия в подобных схемах, включая уголовную ответственность за мошенничество, неправомерный доступ к компьютерной информации и легализацию преступных доходов. На конкретных примерах из надзорной практики были проиллюстрированы ситуации, когда несовершеннолетние под влиянием злоумышленников становились соучастниками хищений, сами теряли значительные суммы или помогали обналичивать украденные средства.

Просветительская работа в образовательных учреждениях области будет продолжена.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026