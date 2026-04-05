Вопросы совершенствования огневой и физической подготовки в УИС обсудили в Псковском филиале университета

Межвузовский круглый стол «Актуальные проблемы физической и огневой подготовки в уголовно-исполнительной системе» состоялся в Псковском филиале Университета ФСИН России. сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательном учреждении.

В научном мероприятии приняли участие курсанты Кузбасского института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Владимирского юридического института ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России, Университета ФСИН России и Псковского филиала Университета ФСИН России, а также студенты Псковского государственного университета.

В центре внимания участников оказались вопросы, имеющие принципиальное значение для служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: правомерность и особенности применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также организация и методика проведения занятий по физической и огневой подготовке.

В рамках дискуссионной площадки, посвященной вопросам организации занятий по физической подготовке с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, лучшими были признаны доклады курсанта Самарского юридического института ФСИН России Даниила Фахрисламова и курсанта Псковского филиала Университета ФСИН России Патриции Дёминой. На дискуссионной площадке, где рассматривались особенности организации огневой подготовки сотрудников УИС, лучшими были признаны выступления курсанта Университета ФСИН России Алины Климовой и курсанта Псковского филиала Университета ФСИН России Киры Примаковой.

«Проведение подобных мероприятий – это не только возможность обсудить актуальные вопросы подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, но и важная площадка для обмена практическим опытом. Сегодня особенно значимо, что в диалог включаются курсанты: уже на этапе обучения они формируют профессиональное мышление, учатся анализировать и находить обоснованные решения. Физическая и огневая подготовка требуют не только отработки навыков, но и осознанного, ответственного подхода. Уверен, что представленные сегодня доклады и высказанные предложения найдут применение в дальнейшей учебной и служебной деятельности», – отметил начальник кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Артем Истомин.