Названы сроки появления 6G в России

Технологическая основа для запуска шестого поколения мобильной связи (6G) может появиться в России к 2032 году, такая работа уже ведется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
По словам сенатора, при запуске 6G необходимо брать во внимание проблемы, которые возникали с 5G, пишет ТАСС. Тогда, так называемый «золотой диапазон» частот - 3,4-3,8 ГГц - уже был занят, рассказал Шейкин. "При переходе на связь 5G были определенные проблемы, и для того, чтобы проблем не было с переходом на связь 6G, необходимо заниматься этими вопросами как можно раньше", - отметил он.