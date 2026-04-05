Названы сроки появления 6G в России

Технологическая основа для запуска шестого поколения мобильной связи (6G) может появиться в России к 2032 году, такая работа уже ведется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Я знаю, что правительство активно работает над этим направлением. Министерством цифрового развития разработана дорожная карта, согласно которой к 2030-2032 годам в России будет создан научно-технологический задел для связи 6G. <…> В настоящее время ведется разработка этой технологии, Минцифры выделило субсидию в размере 750 млн рублей на создание фундамента для сетей 6G. Этим занимаются "Сколтех" и НИЦ Телеком. Первые пилотные зоны планируется запустить уже к 2028 году», - рассказал он.

По словам сенатора, при запуске 6G необходимо брать во внимание проблемы, которые возникали с 5G, пишет ТАСС. Тогда, так называемый «золотой диапазон» частот - 3,4-3,8 ГГц - уже был занят, рассказал Шейкин. "При переходе на связь 5G были определенные проблемы, и для того, чтобы проблем не было с переходом на связь 6G, необходимо заниматься этими вопросами как можно раньше", - отметил он.