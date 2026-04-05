Уроки истории для бежаницких пятиклассников устроили в центре Философовых

Необычные уроки истории организовали для учащихся пятых классов Бежаницкой средней школы. Как сообщила глава Бежаницкого округа Елена Иванова в соцсети «ВКонтакте», занятия провели в историко-культурном центре Философовых.
Школьники узнали, что такое окаменелости и как они образуются. Рассмотрели каждый предмет палеонтологической коллекции музея, включая бивни и кости мамонтов. Попытались определить, к каким геологическим эрам относятся эти находки.
Бежаницкий историко-культурный центр создан на базе историко-краеведческого музея и размещен в дворянском особняке Философовых. Экспозиции музея посвящены быту крестьян Бежаницкой волости в XIX-ХХ веках, наследию Философовых, истории края и района, а также природному заповеднику «Полистовский».
Философовы – дворянский род, ведущий свою историю с Х века. Имение Философовых на Псковщине в селе Бежаницы было известно со времен Петра I.