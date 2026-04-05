Врач назвал продукт, улучшающий когнитивные функции у пожилых

Желтки куриных яиц содержат холин, который играет важную роль в деятельности нервной системы и улучшает когнитивные функции пожилого человека, сообщила заместитель директора Института профессионального образования, автор и руководитель программы «Нутрициология», доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского университета Елена Елизарова.

«Современные исследования доказывают, что для большинства людей умеренное потребление яиц не повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В желтке яйца содержится холин, который играет важную роль в деятельности нервной системы, улучшает когнитивные функции человека, особенно пожилого возраста», - приводит слова Елизаровой РИА Новости.

Эксперт отметила, что куриные яйца, несомненно, являются полезным продуктом, которые не должны быть единственным источником белка. Рацион питания населения должен быть сбалансированным за счет чередования яиц с рыбой, мясом, птицей, бобовыми, являющихся полноценными источниками белка. 

