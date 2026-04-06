17% псковичей считают себя ленивыми — опрос

17% псковичей считают себя ленивыми. Чаще всего таковыми себя называют дизайнеры, аналитики, PR-менеджеры и юристы, реже всего — главные бухгалтеры, операторы колл‑центров и кладовщики. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие участие экономически активные граждане. Опрос проводился с 15 по 31 марта.

71% отрицают наличие этого качества.

Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 20% против 14% среди женщин. Реже о своей склонности к лени заявляют респонденты 35—45 лет (17% против 20% среди молодежи до 35 лет и 19% среди горожан 45+).

Реже всего ленивыми считают себя те, кто зарабатывает больше, — только 15% среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей в месяц.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других в лени признаются дизайнеры (33%) и аналитики (30%). Немало ленивых среди PR-специалистов (28%), юристов (26%), инженерно-технических работников и системных администраторов (по 24%).

Меньше всего тех, кто признается в лени, — среди главных бухгалтеров и операторов колл‑центров (по 9%), кладовщиков (11%), продавцов (13%), маркетологов (15%) и квалифицированных рабочих (16%).

