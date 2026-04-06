 
Общество

Форум «Российские цифровые технологии в образовании» стартовал в Пскове

Форум «Российские цифровые технологии в образовании» стартовал в Пскове 6 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«С большим удовольствием приветствую вас здесь. Только сейчас мы начинаем те процессы, речь о которых шла давно. Цифровой суверенитет - это основа благополучия, безопасности и развития России», - сказала на открытии форума первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Также она передала приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в котором он поблагодарил всех собравшихся и пожелал продуктивной работы.

В рамках форума проходит панельная сессия, на которой выступают представители сферы образования, повествуя о цифровизации образовательных процессов.

 

«Мы можем улучшить те процессы, которые имеем сейчас. Сфера образования - это лидер цифровизации. Конечно, все пока неидеально, но все субъекты Российской Федерации здесь работают вместе. Да, мы запрашиваем много отчётов, но нам необходимо видеть реальную картину. Сегодня от вас мы хотим видеть то, как бы вы хотели видеть развитие цифровизации», - отметил директор департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Минпросвещения Российской Федерации Андрей Горобец.

