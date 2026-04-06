60% россиян готовы сменить банк ради нефинансовых сервисов — опрос

Большинство россиян считают удобным и выгодным включение предложений от партнеров в мобильный банк, показал опрос ВТБ*. 60% респондентов** готовы сменить основной банк, если в другом они будут получать индивидуальные предложения на товары и услуги от партнеров.

55% респондентов также указали в качестве решающего фактора для смены банка понятную и выгодную программу лояльности, а также подсказки по наиболее эффективным сбережениям, например, как накопить на определенную цель (55%).

Кроме того, россиян интересует возможность заказа через приложение банка широкого спектра товаров и нефинансовых услуг. В топ-5 вошли: продукты питания и готовая еда (56%), бронирование отелей и билетов (49%), покупка электроники и бытовой техники (46%), одежды и аксессуаров 44%, косметики и бытовой химии (39%).

Абсолютное большинство (89%) хотели бы видеть внутри приложения понятные инструкции, как повысить свой статус в банке и получить все связанные с ним выгоды. Столько же высказались за то, чтобы все услуги внутри онлайн-банка были сгруппированы по тематикам для легкого поиска.

«Функционал современных банковских приложений уже не ограничивается чисто финансовыми сервисами и услугами. Пользователи привыкают к тому, что в онлайн-банке можно заказать не только справку и выписку, но и продукты, электронику или забронировать путешествие. Партнерские предложения внутри финансовой экосистемы позволяют предлагать клиентам более широкий спектр услуг и кешбэк. Они с большим доверием относятся к тому, что можно купить через онлайн-банк, получая при этом дополнительную выгоду и от продавца, и от банка», — прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента партнерств Даниил Поколодный.

*Опрос прошел в феврале-марте 2026 года среди 1500 взрослых жителей крупных российских городов.

** Можно было выбрать несколько ответов.