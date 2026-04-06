 
Общество

Останки советского партизана обнаружили возле гдовской деревни Полна

Останки еще одного советского партизана обнаружили поисковики в окрестностях деревни Полна Гдовского муниципального округа, сообщается в группе поискового отряда «Неизвестный солдат» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПО «Неизвестный солдат» / «ВКонтакте»

«4 апреля мы продолжили поисковую разведку в окрестностях деревни Полна. В ходе поисковых работ нами обнаружены останки еще одного неизвестного партизана. Напомним, что в годы Великой Отечественной войны на территории Полновского района (ныне Гдовского) с первых дней фашистской оккупации и вплоть до освобождения активно действовали подпольные организации и партизанские отряды», - говорится в сообщении.

Об активной деятельности полновских партизан свидетельствуют документы противоборствующей стороны, а именно: «Основные положения по борьбе с партизанами» отдела боевой подготовки №1900/41 Главнокомандующего сухопутной армией за подписью Фон Браухича от 25 октября 1941 года.

«За время вражеской оккупации нашего района партизаны пустили под откос вместе с техникой и живой силой врага несколько десятков эшелонов, уничтожили сотни автомашин, броневиков, танков и другой техники. Взрывали мосты, телеграфные линии, уничтожали вражеские гарнизоны и колонны», - добавили поисковики.

