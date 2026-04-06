 
Общество

Большинство респондентов ПЛН не участвует в субботниках

Весенняя уборка — дело управляющих компаний и дворников, считает каждый третий (35.3%) респондент Псковской Ленты Новостей. В опросе приняли участие 173 человека.

Еще 16.8% посчитали, что убирать должен только тот, кто намусорил. А 22.5% респондентов живут в частных домах и ограничиваются уборкой своей территории.

Среди голосующих есть и активисты. Так, 17.3% регулярно выходят на организованные субботники, еще 2.9% признались, что сами проявляют инициативу и собирают жильцов для наведения чистоты, а 5.2% лишь иногда готовы помочь соседям с уборкой.

Результаты опроса демонстрируют, что для реального наведения чистоты в городе необходим не только призыв к активистам, но и усиление работы управляющих компаний, а также механизмы контроля за теми, кто мусорит.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Будете ли вы праздновать Пасху? 

