Электричка в Псков из Петербурга задержалась по техническим причинам

Утром в Ленинградской области сбилось расписание электричек. Поезда опоздали в Псков, Сиверский, Сланцы, Лугу и не только. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 6 апреля пригородные поезда запоздали по техническим причинам.

По состоянию на утро время задержки составов достигало 40 минут.

По данным ОЖД, задержались электрички следующих направлений:

№6401 Санкт-Петербург – Сиверская;

№809 Санкт-Петербург – Псков;

№6673 Санкт-Петербург – Сланцы;

№6105 Санкт-Петербург – Луга;

№7452 Луга – Санкт-Петербург;

№6416 Сиверская – Санкт-Петербург.

Пассажирам приносят извинения, пишет 47news. Актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-775-00-00.