 
Общество

Электричка в Псков из Петербурга задержалась по техническим причинам

1

Утром в Ленинградской области сбилось расписание электричек. Поезда опоздали в Псков, Сиверский, Сланцы, Лугу и не только. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 6 апреля пригородные поезда запоздали по техническим причинам.

По состоянию на утро время задержки составов достигало 40 минут. 

По данным ОЖД, задержались электрички следующих направлений:

  • №6401 Санкт-Петербург – Сиверская;
  • №809 Санкт-Петербург – Псков;
  • №6673 Санкт-Петербург – Сланцы;
  • №6105 Санкт-Петербург – Луга;
  • №7452 Луга – Санкт-Петербург;
  • №6416 Сиверская – Санкт-Петербург.

Пассажирам приносят извинения, пишет 47news. Актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-775-00-00.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026