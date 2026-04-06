Электричка в Псков из Петербурга задержалась по техническим причинам

Утром в Ленинградской области сбилось расписание электричек. Поезда опоздали в Псков, Сиверский, Сланцы, Лугу и не только. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 6 апреля пригородные поезда запоздали по техническим причинам.
По состоянию на утро время задержки составов достигало 40 минут.
По данным ОЖД, задержались электрички следующих направлений:
- №6401 Санкт-Петербург – Сиверская;
- №809 Санкт-Петербург – Псков;
- №6673 Санкт-Петербург – Сланцы;
- №6105 Санкт-Петербург – Луга;
- №7452 Луга – Санкт-Петербург;
- №6416 Сиверская – Санкт-Петербург.
Пассажирам приносят извинения, пишет 47news. Актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-775-00-00.