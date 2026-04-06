Более 18 тысяч жителей региона старше 80 лет получают повышенную пенсию в Псковской области

Псковичи, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на получение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в двойном размере. В Псковской области такую прибавку к пенсии сегодня получают 18 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Размер фиксированной выплаты является частью страховой пенсии, установленной государством независимо от трудового стажа и объема внесённых страховых взносов. В 2026 году сумма фиксированной выплаты равна 9 584,69 рублей. После того, как пенсионер достиг 80 лет, фиксированная выплата увеличивается вдвое — до 19 169,38 рублей в месяц. Изменение размера пенсии происходит автоматически, без участия пенсионера и дополнительного обращения в клиентскую службу регионального отделения СФР. Пенсия в новом размере поступает уже в следующем месяце после даты рождения согласно установленному графику.

«Региональное отделение СФР также устанавливает надбавки к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы. Ранее неработающие трудоспособные жители региона могли оформить компенсационную выплату по уходу за этими категориями граждан. Деньги начислялись вместе с пенсией человека, получавшего уход. Размер пособия составлял 1200 рублей. С 2025 года выплата трансформирована в надбавку на уход к пенсии. Прибавка назначается пенсионеру автоматически и не зависит от того, осуществляется уход за человеком или нет. Ее размер в 2026 году составляет 1413,86 рублей в месяц», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР Дмитрий Яковлев.

Законом не предусмотрено удвоение фиксированной выплаты для псковичей старше 80 лет, которые являются получателями страховых пенсий по потере кормильца или по инвалидности (за исключением инвалидов I группы), а также социальных пенсий. Если пенсионер получает страховую пенсию по потере кормильца, ему по достижении возраста 80 лет устанавливается только надбавка на уход в размере 1413,86 рублей.