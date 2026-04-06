12 правонарушений в области оборота гражданского оружия выявили псковские росгвардейцы

12 правонарушений выявили сотрудники управления Росгвардии по Псковской области в ходе проверок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

С 30 марта по 5 апреля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 48 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявили 12 административных правонарушений, изъяли 16 единиц оружия и десять боеприпасов.

«Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения», - отметили в ведомстве.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.