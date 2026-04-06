15 жителей Псковского округа заключили соцконтракты в первом квартале 2026 года

По итогам I квартала текущего года 15 жителей Псковского муниципального округа заключили социальные контракты, сообщается в канале главы Псковского муниципального округа Натальи Федоровой в Мах.

По данным муниципального Центра социального обслуживания, четыре из заключенных социальных контрактов направлены на поиск работы, 11 – на открытие или развитие своего дела с индивидуальными предпринимателями или самозанятыми гражданами. При этом 3 из 15 соцконтрактов заключены с членами многодетных семей. Всего за I квартал было отработано свыше 100 заявлений от жителей округа. Отмечу, в апреле уже заключены 5 соцконтрактов, еще 5 заявлений находятся в работе.

«Напомню, воспользоваться государственной поддержкой в форме социального контракта можно, обратившись в органы социальной защиты по месту жительства. Консультацию можно получить в Центре социального обслуживания Псковского района по телефону: 8(8112) 720-749», - напомнила Наталья Федорова.