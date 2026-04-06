 
Общество

15 жителей Псковского округа заключили соцконтракты в первом квартале 2026 года

0

По итогам I квартала текущего года 15 жителей Псковского муниципального округа заключили социальные контракты, сообщается в канале главы Псковского муниципального округа Натальи Федоровой в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

По данным муниципального Центра социального обслуживания, четыре из заключенных социальных контрактов направлены на поиск работы, 11 – на открытие или развитие своего дела с индивидуальными предпринимателями или самозанятыми гражданами. При этом 3 из 15 соцконтрактов заключены с членами многодетных семей. Всего за I квартал было отработано свыше 100 заявлений от жителей округа. Отмечу, в апреле уже заключены 5 соцконтрактов, еще 5 заявлений находятся в работе.

«Напомню, воспользоваться государственной поддержкой в форме социального контракта можно, обратившись в органы социальной защиты по месту жительства. Консультацию можно получить в Центре социального обслуживания Псковского района по телефону: 8(8112) 720-749», - напомнила Наталья Федорова.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026