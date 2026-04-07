«Кадры решают все»: Чему учат в колледже ПсковГУ?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Кадры решают все». Это цикл программ о том, как в Псковской области обстоят дела с трудовой занятостью и что делает региональное правительство для обеспечения работой всех, кто в ней нуждается. Большую работу по воспитанию будущих кадров для экономики и социальной сферы региона выполняют учреждения высшего и среднего профессионального образования, в том числе колледж ПсковГУ.

Каких специалистов он готовит? Учитывает ли руководство колледжа запросы времени и потребности рынка труда при формировании программ обучения? Что необходимо для поступления? Какие направления наиболее востребованы среди учащихся? На эти и многие другие вопросы ответят:

Гончарова Екатерина Викторовна - проректор по инновационной деятельности ПсковГУ

Павлова Мария Михайловна - директор колледжа ПсковГУ, преподаватель отделения экономики и сферы услуг

Громова Виктория Андреевна - заведующий отделением экономики и сферы услуг, преподаватель отделения общеобразовательных дисциплин и заочного обучения.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.