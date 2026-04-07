 
Общество

Россиян предупредили о штрафах за испачканный собакой автомобиль

0

Владелец автомобиля может через суд взыскать с хозяина собаки компенсацию за мойку, если будет доказано, что его питомец испачкал машину. Об этом сообщила доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Элина Андрюхина.

Юрист отметила, что подобное нарушение относится к несоблюдению норм выгула животных. Если они отсутствуют на региональном уровне, то ответственность наступает в соответствии с федеральным кодексом об административных правонарушениях, которым предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

«Собственники испачканного имущества, после того как владельцы животного были привлечены к административной ответственности, также могут взыскать в гражданско-правовом порядке, то есть через суд, с владельца животного стоимость мойки или уборки своего имущества, если таковая потребовалась», - сказала Элина Андрюхина.

Для должностных лиц предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Юрист подчеркнула, что в регионах могут действовать специальные нормы в части содержания домашних животных. «В Москве допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах, а также общественных мест влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи  до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 2 тысяч до 3 тысяч рублей», - пояснила Элина Андрюхина. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026