Россиянам рассказали, как можно взять больничный, если не болеешь

Россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют, например, для ухода за больным членом семьи или во время карантина в организации, рассказал начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский.
Эксперт добавил, что получить больничный без болезни можно также в случае проведения медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность, пишет РИА Новости.
По словам Артема Саевского, больничный положен также россиянину во время карантина в детском саду, куда ходит его ребенок в возрасте до семи лет.