 
Общество

Россиянам рассказали, как можно взять больничный, если не болеешь

Россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют, например, для ухода за больным членом семьи или во время карантина в организации, рассказал начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский.

«Законодательством предусмотрен целый ряд случаев, при которых россияне могут оформлять себе "больничный", фактически не болея. Листок нетрудоспособности можно получить в следующих случаях: необходимость осуществления ухода за больным членом семьи или карантин самого застрахованного лица», - сказал Артем Саевский.

Эксперт добавил, что получить больничный без болезни можно также в случае проведения медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность, пишет РИА Новости.

По словам Артема Саевского, больничный положен также россиянину во время карантина в детском саду, куда ходит его ребенок в возрасте до семи лет.

